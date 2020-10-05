Трамп заявив, що виписується зі шпиталю

Президент США Дональд Трамп заявив, що виписується з військового шпиталю, та запевнив своїх прихильників: COVID-19 – не така вже і страшна хвороба.

Про це Трамп написав у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

"Я залишу чудовий Медичний центр імені Уолтера Ріда сьогодні о 18:30 (1:30 вівторка за Києвом - ред.). Почуваюся справді добре! Не треба боятися COVID. Не дайте йому опанувати вашим життям", - зазначив глава Білого дому.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

Водночас Трамп підкреслив, що саме за його президентства в країні було розроблено "кілька насправді чудових ліків", а також отримані необхідні знання.

"Я почуваюся краще, ніж 20 років тому!" - підсумував Трамп.

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Як повідомляв Укрінформ, глава Білого дому був госпіталізований у п'ятницю з діагнозом COVID-19. При цьому, як стверджували лікарі, хоч президенту і знадобилося робити процедуру кисневої терапії, а також давати потужні стероїди, зокрема, дексаметазон, його стан здоров'я стабілізувався.

Станом на 5 жовтня у світі зафіксовано понад 35,3 млн випадків зараження коронавірусом, у тому числі понад 1,04 млн летальних.

Фото: The White House