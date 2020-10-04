Лікарі припускають, що Трамп може повернутися до Білого дому вже завтра

Президент США Дональд Трамп, який перебуває на лікуванні від коронавірусної хвороби в військовому медичному центрі, двічі за останні дні мав випадки тимчасового зниження рівня кисню в крові.

Втім, ця проблема усунена, і президент уже в понеділок, 5 жовтня, може повернутися до Білого дому, заявила в неділю команда лікарів глави Білого дому, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Протягом захворювання президент пережив два епізоди тимчасового падіння рівня кисню в крові. Ми обговорили причини і чи потрібно взагалі втручатися. Рішенням команди, заснованим на перебігу хвороби з початку, коли був встановлений діагноз, було застосування дексаметазону (широко доступного стероїдного препарату – ред.)", - сказав лікар президента Шон Конлі.

Він пояснив, що і при будь-якій іншій хворобі бувають "часті підйоми й падіння", однак стан здоров'я Трампа стабілізувався.

"Цього ранку президент почувається дуже добре", - підкреслив Конлі.

Він представив команду з понад десяти лікарів і медичного персоналу, яка опікується станом здоров'я глави Білого дому, у тому числі фахівців легеневої критичної допомоги, інфекціоністів, анастезіолога, медсестер і фармацевтів.

Конлі зауважив, що перший тиждень є критично важливим для лікування COVID-19, і конкретно сьогоднішній день, для того, щоби визначити подальший курс лікування.

"Станом на зараз я і вся команда дуже раді за прогрес, досягнутий президентом. У четвер він мав легкий кашель, закладеність носу та втому, які зараз проходять", - зазначив Конлі.

У цьому контексті інший лікар президента, Брайан Гарібальді, зазначив: "Якщо він (президент – ред.) почуватиметься так само, як і сьогодні, ми сподіваємося, що можемо планувати виписати його вже завтра, і він повернеться до Білого дому, щоби продовжити курс лікування".

Як повідомлялося, 2 жовтня стало відомо про захворювання президента США Дональда Трампа і першої леді на COVID-19. За 15 годин глава Білого дому вже був доставлений до національного військового медичного центру імені Волтера Ріда для лікування.