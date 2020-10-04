Лікарі припускають, що Трамп може повернутися до Білого дому вже завтра

Лікарі припускають, що Трамп може повернутися до Білого дому вже завтра

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп, який перебуває на лікуванні від коронавірусної хвороби в військовому медичному центрі, двічі за останні дні мав випадки тимчасового зниження рівня кисню в крові.

Втім, ця проблема усунена, і президент уже в понеділок, 5 жовтня, може повернутися до Білого дому, заявила в неділю команда лікарів глави Білого дому, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Протягом захворювання президент пережив два епізоди тимчасового падіння рівня кисню в крові. Ми обговорили причини і чи потрібно взагалі втручатися. Рішенням команди, заснованим на перебігу хвороби з початку, коли був встановлений діагноз, було застосування дексаметазону (широко доступного стероїдного препарату – ред.)", - сказав лікар президента Шон Конлі.

Він пояснив, що і при будь-якій іншій хворобі бувають "часті підйоми й падіння", однак стан здоров'я Трампа стабілізувався.

"Цього ранку президент почувається дуже добре", - підкреслив Конлі.

Він представив команду з понад десяти лікарів і медичного персоналу, яка опікується станом здоров'я глави Білого дому, у тому числі фахівців легеневої критичної допомоги, інфекціоністів, анастезіолога, медсестер і фармацевтів.

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Конлі зауважив, що перший тиждень є критично важливим для лікування COVID-19, і конкретно сьогоднішній день, для того, щоби визначити подальший курс лікування.

"Станом на зараз я і вся команда дуже раді за прогрес, досягнутий президентом. У четвер він мав легкий кашель, закладеність носу та втому, які зараз проходять", - зазначив Конлі.

У цьому контексті інший лікар президента, Брайан Гарібальді, зазначив: "Якщо він (президент – ред.) почуватиметься так само, як і сьогодні, ми сподіваємося, що можемо планувати виписати його вже завтра, і він повернеться до Білого дому, щоби продовжити курс лікування".

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Як повідомлялося, 2 жовтня стало відомо про захворювання президента США Дональда Трампа і першої леді на COVID-19. За 15 годин глава Білого дому вже був доставлений до національного військового медичного центру імені Волтера Ріда для лікування.

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