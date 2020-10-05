Охоронці Трампа обурені нехтуванням їхньою безпекою

Представники Секретної служби США, які забезпечують охорону перших осіб держави, висловили обурення у зв'язку з виїздом глави Білого дому на автомобілі до своїх прихильників зі шпиталю, де він лікується від небезпечного вірусу.

Як пише CNN, у машині з президентом перебувало двоє висококваліфікованих агентів, яким тепер також загрожує COVID-19, передає Укрінформ.

"Цього не повинно було статися, ніколи", - зауважив один із чинних агентів Секретної служби, який працює над питаннями охорони президента і першої леді, коментуючи рішення Трампа, зараженого небезпечним вірусом, виїхати зі шпиталю до своїх прихильників.

"Я не хотів би бути поруч із ними", - зауважив агент про те, що двоє представників охорони Трампа перебували в одній герметичній автівці разом із ним. "Ми не одноразові", - додав він.

Інше джерело, представник Секретної служби зі стажем, також висловив глибоке розчарування щодо виїзду президента до прихильників. Він висловив співчуття своїм колегам, які не могли відмовити примхам президента. Водночас він підкреслив, що ніхто "не може сказати ні".

Хоча агенти Секретної служби мають право заперечувати діям, які потенційно створюють загрозу для президента, вони не можуть сказати "ні" в ситуаціях, коли ставлять під загрозу себе.

За словами третього агента, рішення зробити виїзд було "просто безрозсудним".

Тим часом, адміністрація Білого дому підкреслює, що вжила всіх заходів для захисту людей, які знаходились у машині разом з Трампом, підкресливши, що отримала згоду від медиків. Натомість, інші медичні експерти та лікарі наголошують, що безпека в цьому випадку була ілюзорною.

"Президентський позашляховик не тільки куленепробивний, але й герметично захищений від хімічної атаки, тож ризик передачі COVID-19 всередині настільки ж високий, як і під час медичних процедур. Безвідповідальність вражає", - написав у цьому зв'язку представник Медичного центру імені Уолтера Ріда доктор Джеймс Філліпс.

Читайте також: У речниці Трампа виявили коронавірус

Медичний аналітик CNN Леана Вен, яка працювала лікарем невідкладної допомоги, зі свого боку наголосила, що поведінка президента потребує уваги психіатрів. За її словами, якби Трамп був її пацієнтом, "у нестабільному стані плюс із заразною хворобою, і раптом би покинув лікарню… я б викликала службу безпеки, щоби стримати його, а потім провести психіатричну експертизу та перевірити його здатність приймати рішення".

Як повідомляв Укрінформ, у неділю президент США Дональд Трамп, якого лікують у військовому шпиталі від COVID-19, залишив палату, аби зробити "сюрприз" своїм прихильникам, які зібралися на його підтримку під лікарнею. Президент пересувався у автомобілі, де перебували двоє агентів Секретної служби США. Про стан здоров'я охоронців наразі інформації немає, однак вони, щонайменше, мають пройти двотижневий карантин.