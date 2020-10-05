У речниці Трампа виявили коронавірус

У речниці президента США Дональда Трампа Кейлі Мак-Енані виявили коронавірус.

Про це вона повідомила у Твіттері, передає Укрінформ.

"Після постійного отримання негативних тестів, у тому числі кожного дня починаючи з четверга, у понеділок уранці я отримала позитивний результат на COVID-19, не маючи проявів жодних симптомів", - зауважила Мак-Енані.

Вона підкреслила, що не мала контактів з представниками медіа. А в четвер, коли відбулася пресконференція за її участю, ще не знала про діагноз радниці Трампа Гоуп Гікс, у якої першої з близького оточення президента виявили коронавірус.

"Після мого останнього тесту, що дав позитивний результат, я розпочну процес карантину та продовжу працювати віддалено", - зауважила речниця Білого дому.

Як повідомляв Укрінформ, минулого четверга медики виявили зараження коронавірусом у особистої помічниці президента Трампа Гоуп Гікс. Після цього були зроблені додаткові тести глави Білого дому і першої леді, які теж виявилися позитивними.

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Речниця Трампа Кейлі Мак-Енані стала 11-ю особою у близькому оточенні президента США, у якої було підтверджено захворювання на COVID-19.

Фото: The New York Times