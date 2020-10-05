Байден готовий перенести другі дебати через коронавірус у Трампа
Як передає Укрінформ, про це заявила представник штабу Байдена Кейт Бедінгфілд в ефірі ABC News.
«Ми сподіваємося, що дебати пройдуть в ту ж дату, на яку вони заплановані, однак, очевидно, ми будемо готові до будь-яких змін у разі виникнення такої необхідності», — сказала вона.
У штабі Байдена висловили сподівання на швидке і повне одужання Трампа.
Бедінгфілд наголосила також на необхідності посилення епідеміологічних вимог на наступних дебатах.
«Ми очікуємо, що комісія з дебатів вживатиме всіх необхідних заходів обережності, щоб гарантувати безпеку всіх, хто бере участь у дебатах. Зрозуміло, що це включає в себе дистанціювання, дотримання вимоги про використання масок», — сказала вона.
За графіком, другі теледебати Трампа і Байдена заплановані на 15 жовтня у Майамі, треті – на 22 жовтня у Нешвіллі.
Дебати претендентки на посаду віцепрезидента від демократів Камали Гарріс і чинного віцепрезидента США Майка Пенса заплановані на 7 жовтня у Солт-Лейк-Сіті.
Як повідомляв Укрінформ, в ніч проти п'ятниці президент США Дональд Трамп підтвердив, що у нього та його дружини виявили коронавірус. Президентська родина залишається на карантині в Білому домі.
Станом на ранок 5 жовтня в світі зафіксовано 35 398 976 випадків коронавірусу, зокрема 1 041 823 летальні випадки і 26 623 375 випадків одужання.