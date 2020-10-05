Байден готовий перенести другі дебати через коронавірус у Трампа

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден готовий перенести заплановані на 15 жовтня другі дебати через зараження коронавірусом його суперника Дональда Трампа.

Як передає Укрінформ, про це заявила представник штабу Байдена Кейт Бедінгфілд в ефірі ABC News.

«Ми сподіваємося, що дебати пройдуть в ту ж дату, на яку вони заплановані, однак, очевидно, ми будемо готові до будь-яких змін у разі виникнення такої необхідності», — сказала вона.

У штабі Байдена висловили сподівання на швидке і повне одужання Трампа.

Бедінгфілд наголосила також на необхідності посилення епідеміологічних вимог на наступних дебатах.

«Ми очікуємо, що комісія з дебатів вживатиме всіх необхідних заходів обережності, щоб гарантувати безпеку всіх, хто бере участь у дебатах. Зрозуміло, що це включає в себе дистанціювання, дотримання вимоги про використання масок», — сказала вона.

За графіком, другі теледебати Трампа і Байдена заплановані на 15 жовтня у Майамі, треті – на 22 жовтня у Нешвіллі.

Дебати претендентки на посаду віцепрезидента від демократів Камали Гарріс і чинного віцепрезидента США Майка Пенса заплановані на 7 жовтня у Солт-Лейк-Сіті.

Як повідомляв Укрінформ, в ніч проти п'ятниці президент США Дональд Трамп підтвердив, що у нього та його дружини виявили коронавірус. Президентська родина залишається на карантині в Білому домі.

Станом на ранок 5 жовтня в світі зафіксовано 35 398 976 випадків коронавірусу, зокрема 1 041 823 летальні випадки і 26 623 375 випадків одужання.