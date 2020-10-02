Байден заявляє, що молиться за одужання Трампа

Байден заявляє, що молиться за одужання Трампа

Укрінформ
Джо Байден, головний конкурент президента США Дональда Трампа на виборах, побажав йому та його дружині Меланії якнайшвидшого одужання від коронавірусної хвороби.

Як передає Укрінформ, про це Байден написав у Твітер.

"Ми з Джилл (дружина Байдена - ред.) надсилаємо свої молитви президенту Трампу та першій леді Меланії Трамп задля їх швидкого одужання. Ми будемо продовжувати молитися за здоров’я та безпеку президента та його родини», - зазначив Байден.

Як повідомлялося, 2 жовтня Трамп заявив, що він і його дружина Меланія отримали позитивний результат тесту на COVID-19 та перебуватимуть на карантині до свого одужання.

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Вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року. Колишній віцепрезидент США Джо Байден є головним суперником Трампа.

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