Трамп записав звернення і каже, що вже мріє стати до роботи

Президент США Дональд Трамп записав відеозвернення, на якому заявив про поліпшення свого здоров’я та намір якнайшвидше повернутися до роботи.

Як передає Укрінформ, цей запис Трамп розмістив на своїй сторінці у Twitter.

«Коли я прибув сюди (в лікарню – ред.), то почувався не дуже добре. Проте зараз мені краще. Я вже не можу дочекатися, коли можна буде повернутися до передвиборчої кампанії та довести її до кінця», - заявив президент США.

Цей запис, скоріше за все, був зроблений у одному з приміщень госпіталю, де перебуває Трамп на лікуванні після зараження COVID-19.

Як відомо, раніше ЗМІ повідомляли про «тривожні показники» в стані здоров’я Трампа.

2 жовтня Трамп заявив, що підхопив коронавірус. Також цю хворобу було діагностовано у його дружини. Спочатку президентське подружжя ізолювалося в Білому домі – після того, як COVID-19 виявили в радниці американського президента. Але потім Трамп відправився на лікування до лікарні.

Слід звернути увагу, що інформацію про покращення самопочуття Трампа за останню добу підтвердив і один із його провідних радників. Медики нараз очікують, що президент США зможе повернутися на роботу в Білий дім уже до наступного понеділка.