У Білому домі відбулися «драматичні» зміни після повернення Трампа з лікарні – CNN

Після повернення з лікарні президента США Дональда Трампа, який залишається активним носієм коронавірусу, Білий дім перетворився на драматичне місце ізоляції із «аурою недовіри».

Про це йдеться в публікації одразу трьох авторів на сайті впливового телеканалу CNN, повідомляє Укрінформ.

«Західне крило (де розташований офіс президента – ред.) стало заразним місцем, де розмножується вірус. Щонайменше 11 помічників президента або заразилися коронавірусом, або – у випадку з його дочкою Іванкою – працюють з дому», - зазначає телеканал.

Спорожніли цілі блоки офісів, оскільки президент має бути ізольованим у своїй резиденції в західному крилі.

У Білому домі «осіла аура недовіри», зауважують журналісти. Помічники Трампа продовжують бути непевними, чи могли й вони заразитися впродовж останніх днів, коли все більше людей в оточенні президента отримують позитивні результати тестів.

Так, у понеділок повідомлялося про виявлення коронавірусу у речниці Білого дому Кейлі Макенані, яка також протягом останнього часу контактувала з іншими представниками адміністрації. Тим часом зберігається занепокоєння, що робота з відстеження контактів інфікованих осіб просто не ведеться належним чином.

«Жодне з цих занепокоєнь не зникло, коли Трамп повернувся до Білого дому в понеділок. Перше, що він зробив, коли підіймався сходами південного портика, зірвав маску і запхав її в кишеню – попри те, що він залишається інфікованим коронавірусом і потенційно може заразити тих, хто знаходиться поруч», - зауважується в публікації.

Потім бачили, як Трамп виходив на балкон і знову заходив, щоби знімальна група, яка працювала поруч, могла зняти його прохід.

Люди, інфіковані коронавірусом, починають з'являтися і серед персоналу. Так, відомо про щонайменше один позитивний тест, який отримав один із військових, призначених для допомоги президенту в Овальному кабінеті. Для того, щоби якось убезпечитися, людям роздають халати, маски й захисні екрани для обличчя.

Тим часом у будівлі поруч з Білим домом облаштовуються тимчасові офіси. Крім того, скоригований і робочий простір президента Трампа - як в інтересах постійного моніторингу за президентом з боку лікарів, так і в надії утримати його від появи у західному крилі, де співробітники борються зі спалахом коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, 2 жовтня Трамп заявив, що разом із першою леді отримав позитивні тести на COVID-19 після того, як коронавірус виявили у його найближчої помічниці Гоуп Гікс. Через 15 годин глава Білого дому був доставлений гелікоптером до Національного військового медичного центру імені Волтера Ріда.

У понеділок, 5 жовтня, Трамп заявив, що виписується з госпіталю, та підкреслив для своїх прихильників, що COVID-19 – не така вже й страшна хвороба.