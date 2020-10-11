В Україні за добу - 4 768 нових випадків коронавірусу

Згідно з даними РНБО, за добу померли 85 інфікованих, від початку епідемії - 4 972.

Водночас 937 українців одужали, загальна ж кількість тих, хто здолав спричинену коронавірусом недугу, становить 113 507.

Найбільше нових випадків інфікування виявлено у Харківській області (593), Києві (502), Хмельницькій (328) та Житомирській (302) областях.

Як повідомлялося, в Україні протягом 9 жовтня виявили 5728 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 256 266. За добу померли 108 інфікованих