В Україні за добу - 4 768 нових випадків коронавірусу
Укрінформ
В Україні протягом минулої доби, 10 жовтня, виявили 4 768 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 261 034.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Згідно з даними РНБО, за добу померли 85 інфікованих, від початку епідемії - 4 972.
Водночас 937 українців одужали, загальна ж кількість тих, хто здолав спричинену коронавірусом недугу, становить 113 507.
Найбільше нових випадків інфікування виявлено у Харківській області (593), Києві (502), Хмельницькій (328) та Житомирській (302) областях.
Як повідомлялося, в Україні протягом 9 жовтня виявили 5728 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 256 266. За добу померли 108 інфікованих
Фото Андрія Скакодуба