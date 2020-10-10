В Україні за добу - 5 728 нових випадків коронавірусу

В Україні протягом минулої доби, 9 жовтня, виявили 5 728 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 256 266.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Згідно з ними, за добу померли 108 інфікованих, від початку епідемії - 4 887.

Натомість 1920 українців одужали, загальна ж кількість тих, хто здолав спричинену коронавірусом недугу, становить 112 570.

Найбільше нових випадків інфікування виявлено у Києві (532), Харківській (510), Хмельницькій (402), Одеській (338) областях.

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Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі налічується 37 113 410 випадків COVID-19, зокрема 1 072 712 летальних, одужала 27 900 351 особа.