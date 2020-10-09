ВООЗ створила групу для вивчення повторного зараження коронавірусом

Всесвітня організація охорони здоров'я здійснить спеціальне дослідження випадків повторного зараження новим коронавірусом.

Про це на сьогоднішньому брифінгу заявила очільниця технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове.

За її словами, організація отримує повідомлення про випадки повторного зараження у великій кількості країн, тому ВООЗ має багато питань, на які наразі немає вичерпної відповіді. З цією метою організація створила спеціальну дослідницьку групу.

"І питання в тому, який імунітет з'являється в організмі після першого зараження, а який з'являється після другого зараження. Зростає або скорочується кількість антитіл, і що там відбувається", - сказала Ван Керкхове.

Ще одне питання, на яке ВООЗ шукає відповідь, стосується серйозності повторного протікання хвороби та можливості зараження більш легкою формою коронавірусу.

У деяких випадках повторне захворювання проходить легше першого, у деяких навпаки, це ще є предметом вивчення, зазначила чиновниця ВООЗ.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на 9 жовтня зареєстровано 36 804 776 випадків COVID-19, зокрема 1 067 560 летальних, одужали 27 697 853 особи.