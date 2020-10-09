У світі виявили вже понад 36,7 мільйона випадків COVID-19

Станом на ранок 9 жовтня у світі зареєстровано 36 753 910 випадків коронавірусу, зокрема 1 066 856 летальних випадків і 27 667 554 випадки одужання.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

За нову добу було зафіксовано ще 15 077 випадків і 444 нових смертей. Зокрема 5 728 та 5 300 нових випадків в Бельгії та Мексиці відповідно.

Найбільша кількість нових смертей зареєстрована в Мексиці - 370. У США в даний час зафіксували 7 833 763 випадків, в Індії 6 906 151, а в Бразилії 5 029 539 випадків коронавірусу.

Як повідомлялося, станом на ранок 8 жовтня у світі зареєстровано 36 394 156 випадків коронавірусу, зокрема 1 060 462 летальні випадки та 27 412 315 випадків одужання.