Німецький МОЗ не бачить потреби в новому локдауні через COVID-19

Керівництво МОЗ ФРН, лікарі та інфекціоністи стурбовані швидким розповсюдженням COVID-19 у країні та попереджають про загрозу втрати контролю над ситуацією, але не бачать необхідності в новому локдауні.

Стратегію уряду представив на брифінгу в Берліні 8 жовтня міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Шпан вважає неправильним вести дискусії про можливість другого локдауну, адже це є питанням економічного виживання. До того ж чиновник переконаний що ситуація березня-квітня не повториться, про хворобу наразі відомо набагато більше. Так, не трапляються спалахи в магазинах, в перукарнях, «навряд чи в громадському транспорті». Джерелами спалахів є святкування, масові заходи за участі великої кількості людей – вечірки, весілля, релігійні зібрання тощо, отже саме проти них будуть спрямовані обмежувальні заходи, серед яких заборона продажу алкоголю в певні години.

«Кожен має сам собі відповісти: чи є вечірки або подорожі обов’язковими. Пандемія - це перевірка характеру для суспільства», - сказав Шпан.

Читайте також: Суд Мадрида скасував локдаун у місті

Основна маса нових випадків захворювання фіксується всередині країни, з відпусток вірус привезли лише 8% жителів ФРН, підтвердив президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер.

Він навів нові цифри: за останню добу було підтверджено 4 058 нових випадків інфікування (це найбільший показник з середини квітня). Загальна кількість інфікованих з початку пандемії - 310 144. Померло за весь час 9 578 людей, у тому числі 16 за останню добу. Відносно невисока смертність - дуже великий успіх німецької медицини, але ситуація може змінитися, попередив Вілер. За останні 7 днів померло вдвічі більше людей, ніж на початку вересня.

«Ми не знаємо, як буде розвиватися ситуація. Можливо, буде понад 10 тисяч інфікувань в день, можливе неконтрольоване розповсюдження», - попередив професор.

Міністр Шпан зазначив, що система охорони здоров’я готується до другої хвилі хвороби. З наступного тижня для тих, хто повертається з зон ризику передбачено обов’язковий карантин, припинити який можна, здавши тест, але не раніше ніж через 5 днів після в’їзду в Німеччину.

У цей час у ФРН проводиться 1,1-1,2 млн тестів на тиждень, з них близько 10% виявляються позитивними.

Як повідомлялося, станом на ранок 8 жовтня у світі зареєстровано 36 394 156 випадків коронавірусу, зокрема 1 060 462 летальні випадки та 27 412 315 випадків одужання.

Фото: GEERT VANDEN WIJNGAERT/BLOOMBERG