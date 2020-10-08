Суд Мадрида скасував локдаун у місті

Вищий суд Мадрида скасував рішення уряду Іспанії про обмеження на пересування у місті та дев'яти муніципалітетах регіону, запроваджене через різке зростання кількості випадків коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє El Pais.

Суд аргументував своє рішення тим, що локдаун буде порушувати базові права громадян. Відтепер поліцейські не зможуть штрафувати громадян за порушення обмежувальних правил.

Зазначається, що за останні кілька тижнів у Мадриді погіршилася ситуацію із захворювання на COVID-19, проте очільниця Мадрида Ізабель Діаз Аюсо не квапилася із запровадженням обмежувальних заходів.

На її думку, такі заходи тільки ще більше погіршать економічну ситуацію в регіоні.

1 жовтня уряд Іспанії ухвалив рішення про запровадження жорсткого карантину у всьому столичному регіоні у зв'язку зі зростанням кількості випадків захворювання на COVID-19.

Це рішення було оскаржено у суді.

Читайте також: В Ірландії планують знову ввести локдаун через пандемію

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 8 жовтня у світі зареєстровано 36 394 156 випадків коронавірусу, зокрема 1 060 462 летальні випадки і 27 412 315 випадків одужання.

Фото з сайту english.elpais.com