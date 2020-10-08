Україна не може дозволити собі повний локдаун — Степанов

Україна не може дозволити собі повний локдаун через COVID-19.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми не можемо зараз піти тим шляхом, яким пішли деякі європейські країни, тим шляхом, яким пішов Ізраїль, який ввів повний локдаун на 14 днів, у зв'язку зі збільшенням хворих. Це вводиться, щоб розірвати ланцюг передачі хвороби. Іншого (шляху — ред.) немає", - сказав Степанов.

Він наголосив, що якщо не дотримуватися базових правил, то система охорони здоров’я може не витримати навантаження. Водночас запровадження жорстких обмежень матиме негативний вплив на економіку.

"У зв’язку з тим що нам треба мати дієву медичну систему, яка надає допомогу, я зараз буду радитися з фахівцями, в який спосіб нам, з одного боку не зупинити економіку... Нам треба, щоб працювала економіка, треба, щоб люди ходили на роботу, заробляли кошти. Нам треба знайти баланс, така своєрідна домовленість між всіма, щоб всім нам, нашим близьким була надана медична допомога”, - сказав Степанов.

Як повідомляв, в Україні станом на 8 жовтня лабораторно підтверджено 244 734 випадки COVID-19, з них за добу – 5 397.