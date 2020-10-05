Посилення карантину можливе при завантаженості лікарень більш ніж на 60% - глава МОЗ

Запровадження суворіших карантинних обмежень можливе, якщо заповненість лікарень "першої хвилі" хворими з COVID-19 та підозрою на нього сягне 60%.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав в ефірі “Свободи слова” на ICTV.

“Якщо буде і далі збільшуватися такими темпами - а за минулий тиждень це 2,5 тисячі людей, які одночасно перебували в лікарні, - і ми вийдемо більше ніж на 60% (заповненості ліжок для хворих з COVID-19 - ред.), то ми будемо пропонувати вводити суворіші обмеження. Ми не говоримо про повну зупинку країну. Дуже важливо знайти баланс - країна повинна економічно витримати”, - зазначив Степанов.

Він додав, що не вважає необхідним локдаун, “але ті обмеження, які дозволять розірвати ланцюг передачі хвороби, це може бути“.

“За нашими розрахунками, виходячи з темпів зайнятості ліжок, якщо буде більше 60%, ми будемо пропонувати і приймати таке рішення - вводити додаткові обмеження на певний час“, - указав міністр, зауваживши, що таким шляхом йшли і країни ЄС.

Зараз, за даними МОЗ, в Україні для хворих з COVID-19 у лікарнях "першої хвилі" підготовлено близько 37 тисяч ліжок. Госпіталізовано 16 745 осіб з коронавірусом або підозрою на нього. Максимально на ці цілі в країні можна виділити 50 тисяч ліжок.

Степанов наголосив, що важливо дотримуватися встановлених правил карантину, і не вести “гру в політику”, маючи на увазі проведення масових заходів, таких як концерт у Харкові, фестиваль Хортиця Freedom, святкування Дня міста в Одесі.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 5 жовтня лабораторно підтверджено 230 233 випадки COVID-19, з них за останню добу – 3771.

У Києві та 13 регіонах завантаженість лікарень "першої хвилі" перевищує 50%. Загалом по Україні за останні 5 днів цей показник становить 55,3%.