В Ірландії планують знову ввести локдаун через пандемію
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.
Так, ірландське національне медичне відомство рекомендувало уряду запровадити обмеження 5-го рівня антикоронавірусного плану, які передбачають максимальне перебування громадян в ізоляції по домівках.
Проте водночас 5-й рівень карантину означає повне закриття навчальних закладів.
У зв’язку з цим прем’єр-міністр Ірландії Майкл Мартін та лідери двох коаліційних партій проведуть відповідну робочу зустріч із міністром охорони здоров’я.
Також в ірландському національному медичному сервісі зазначили, що в разі, якщо в країні не буде посилено карантин, то вже до кінця жовтня кількість нових щоденних випадків COVID-19 становитиме 1,5-2 тисячі.
Наразі, варто наголосити, на більшій частині території Ірландії діють обмеження 2-го рівня (у Дубліні та Донегалі – 3-го).
Як відомо, в цю суботу в Ірландії було зафіксовано найвищу з квітня добову кількість нових випадків коронавірусу.
Загалом з початку пандемії в країні виявлено понад 38 тисяч випадків COVID-19.