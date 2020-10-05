В Ірландії планують знову ввести локдаун через пандемію

Ірландська влада може вдруге ввести жорсткий загальнонаціональний карантин після того, як міністерство охорони здоров’я країни висунуло відповідні рекомендації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Так, ірландське національне медичне відомство рекомендувало уряду запровадити обмеження 5-го рівня антикоронавірусного плану, які передбачають максимальне перебування громадян в ізоляції по домівках.

Проте водночас 5-й рівень карантину означає повне закриття навчальних закладів.

У зв’язку з цим прем’єр-міністр Ірландії Майкл Мартін та лідери двох коаліційних партій проведуть відповідну робочу зустріч із міністром охорони здоров’я.

Також в ірландському національному медичному сервісі зазначили, що в разі, якщо в країні не буде посилено карантин, то вже до кінця жовтня кількість нових щоденних випадків COVID-19 становитиме 1,5-2 тисячі.

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Наразі, варто наголосити, на більшій частині території Ірландії діють обмеження 2-го рівня (у Дубліні та Донегалі – 3-го).

Як відомо, в цю суботу в Ірландії було зафіксовано найвищу з квітня добову кількість нових випадків коронавірусу.

Загалом з початку пандемії в країні виявлено понад 38 тисяч випадків COVID-19.