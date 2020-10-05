У Білорусі заявили про початок другої хвилі коронавірусу

У Білорусі почалася друга хвиля коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це заявив начальник головного управління організації медичної допомоги МОЗ Білорусі Олександр Пацеєв, передає Укрінформ з посиланням на БЕЛТА.

«Останнім часом ми бачимо, що зростання захворюваності триває. І вже зараз можна говорити, що це друга хвиля. Ми спостерігаємо аналогічну картину в інших країнах Європи та світу. Це пов'язано з нормальним перебігом захворюваності, з характеристиками вірусу », - зазначив Пацеєв.

За його словами, у Білорусі відпрацьовано всі алгоритми надання медичної допомоги.

Також повідомляється, що у Білорусі 1 жовтня почалося вакцинування добровольців в рамках проведення в країні подвійного сліпого рандомізованого плацебо-контрольованого дослідження російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Минулого тижня вакцину отримали перші два добровольця, всі відчувають себе добре, ускладнень не зафіксовано. Всього в вакцинації візьмуть участь 100 добровольців.

За даними сайту Worldometer, у Білорусі станом на 5 жовтня зафіксовано 80 295 випадків COVID-19, з них 857 летальних, 75 148 осіб одужали.

У світі зафіксовано 35 432 909 випадків коронавірусу, зокрема 1 042 289 летальних, одужали 26 643 410 людей.

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