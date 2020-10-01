Другу хвилю COVID-19 Європа теж зустрічає локдауном. Але «м’яким»

Переважно йдеться про зменшення часу роботи ресторанів і чисельності приватних зібрань… Хоч окремі регіони – знову на «повноцінному» локдауні

Україна знову оновила антирекорд за кількістю виявлених нових хворих на COVID-19 за добу – 1 жовтня маємо 4069. А 30 вересня – теж був «рекорд» – 4027… Між тим ВООЗ лякає Україну прогнозом – до 9000 позитивних результатів тестування на добу до кінця року.

Захворюваність невпинно наростає з літа і в інших країнах Європи, зокрема у Німеччині за минулу добу було виявлено 2089 інфікованих, у Франції – 8051. А кілька днів тому у Франції теж зафіксували добовий антирекорд – 16 096 нових інфікованих.

Аби протидіяти поширенню коронавірусної інфекції, країни переважно обирають локальну стратегію карантинних обмежень, аби запобігти тотальному локдауну. Таку стратегію Bloomberg навіть називає по-новому – «локдаун-лайт» (тобто м’який локдаун). На відміну від загальної самоізоляції і припинення бізнесу, як це було навесні, осінній підхід пропонує приділяти більше уваги конкретним «гарячим точкам»: наприклад, певним районам міст, нічним клубам і приватним вечіркам. При цьому значна частина економічної діяльності залишається активною.

Німеччина: школи і садочки працюватимуть

Аби запобігти масштабному зростанню захворюваності восени та взимку, в країні посилять карантинні обмеження вже зараз, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє Reuters. За її словами, обмеження будуть цільовими, оскільки закриття всієї країни потрібно уникати за будь-яку ціну, і пріоритетом є підтримка економіки. (Як повідомляє видання, німецька економіка скоротилася на 9,7% в другому кварталі, оскільки витрати домогосподарств, інвестиції, торгівля – різко скоротилися в розпал епідемії).

"Ми багато чому навчились і добре пережили літо, але ми знаємо, що попереду важчий час – осінь і зима – і поступовий підйом, в деяких областях, значний ріст інфекцій викликає занепокоєння", – сказала канцлер.

У Німеччині зберігався відносно низький рівень інфікування і смертності під час пандемії, але Меркель попередила що при збереженні поточних тенденцій кількості випадків COVID-19 може зрости до 19 200 на день.

Ковід-спротив має чимало прихильників

Стратегія «гарячих точок», за словами Меркель, обмежить приватні зібрання до 25 осіб, а державні – до 50 у районах, де рівень зараження сягає 35 випадків на 100 тисяч протягом семи днів. Якщо показник досягне 50 на 100 тисяч, приватні заходи обмежать 10 людьми, а публічні – 25. Через регіональні розбіжності, іще немає визначеності щодо інших карантинних заходів, але вже зрозуміло, що робота шкіл і садочків залишатиметься в пріоритеті. Ангела Меркель сказала і про запровадження штрафів: тих, хто заважатиме відстежувати ланцюжки захворювання, приміром, залишатиме неправильні контактні дані в ресторанах, штрафуватимуть мінімум на 50 євро.

Польща: повернення до маскового режиму і обмеження зібрань

Польща тривалий час залишалася зразковою у стримуванні епідемії

Польща тривалий час залишалася зразковою у стримуванні епідемії, але різке збільшення кількості інфікованих коронавірусом упродовж останніх кількох днів змусило уряд посилити в країні карантинні обмеження. Як повідомив міністр охорони здоров’я Адам Недзельський, обмеження передусім стосуватимуться масових зібрань і вводяться локально, а не по всій країні.

У так званих «зелених» зонах кількість учасників масових заходів і весільних церемоній буде зменшено зі 150 до 100, в «жовтих» зонах – зі 100 до 75, а «червоних» – з 75 до 50. У «червоних» зонах вводиться заборона на функціонування ресторанів і пабів після 22-ї години. А обов'язковий масковий режим в громадських місцях запроваджується не лише в «червоних», але і в «жовтих» зонах.

За словами Недзельського, із понад 8 тисяч ліжкомісць для інфікованих COVID-19 зайнятими є близько 2,3 тисячі. За останній тиждень кількість цих ліжок збільшено на 1,2 тисячі.

Франція: без свят та вечірок

Франція теж посилює обмеження

Франція теж посилила обмеження локально. В 11 містах, включно з Парижем, заборонена робота барів після 22:00, а також не дозволяється проводити святкові та розважальні заходи – весілля, фестивалі, організовані збори в залах та студентські вечірки.

Максимальний рівень – це Марсель і острів Гваделупа. Там вірус виявлений у більше ніж 250 осіб на 100 тисяч. У цих регіонах взагалі закриваються всі бари і ресторани. Щоправда музеї та кінотеатри можуть продовжувати роботу за умови дотримання санітарних вимог. Також компанії закликали забезпечити дистанційну роботу працівникам, а громадський транспорт посилили в години пік, аби уникнути скупчень. Посилення обмежень у Марселі викликало критику мера та власників місцевих підприємств. За день до початку дії нових правил тисячі людей вийшли на акцію протесту. Протестувальники навіть погрожували Парижу судом, щоб відмінити наказ про посилення карантину. Але влада і лікарі переконують: відділення реанімації заповнюються швидко, тож система охорони здоров'я майже перевантажена.

Міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран

Міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран спробував пояснити протестувальникам, що послаблювати карантин в країні поки зарано. «Я повністю розумію, що деякі із заходів викликають занепокоєність, питання і навіть гнів. Однак вони потрібні. І вони тимчасові», – заявив Веран.

Британія: посилює обмеження на півроку

Британія посилює обмеження на півроку

Прем'єр-міністр Борис Джонсон, який, до речі, перехворів COVID-19 і провів у лікарні кілька тижнів, закликав людей знову перейти на віддалену роботу, де це можливо. Про запровадження повторного локдауну поки не йдеться, але нові обмеження діятимуть, імовірно, півроку. Згідно з ними, ресторани і паби мають обслуговувати клієнтів лише за столиками і працювати не довше, ніж до 22:00. Займатися спортом дозволяється лише в групах до 6 людей. Відвідувати весілля можна буде не більше 15 людям, а похорони до 30 людей. Маски для обличчя тепер обов’язкові для працівників барів, магазинів, офіціантів та таксистів.

До речі, Британія – одна з країн з найвищими штрафами за порушення карантинних правил. Приміром, за відсутність маски і об’єднання в групи більше 6 людей штрафуватимуть на 200 фунтів, а порушення обмежень компаніями може коштувати до 10 000 фунтів ($13 000). Для громадяни, які відмовляться від самоізоляції передбачаються штрафи від 1 до 10 тисяч фунтів.

У Британії високі штрафи за порушення карантинних правил

Як пише ВВС, Північна Ірландія та окремі райони Уельсу запроваджують жорсткіші обмеження. У Північній Ірландії заборонять ходити у гості – лише для догляду за дитиною. Зустрічі будуть дозволені лише у приватних садах та групами не більше 6 осіб. А в низці районів південного Уельсу взагалі обмежать пересування – виїздити можна буде лише на роботу та з інших поважних причин.

Іспанія: у Мадриді найгарячіше, тож введено місцевий локдаун

Міністерство охорони здоров’я Іспанії – країни, яка є однією з лідерів за показником поширення COVID-19 в Європі, теж наполягає на посиленні карантинних обмежень, повідомляє The Associated Press.

Напис: "Мадрид без коронавірусу з повною безпекою"

За словами міністра охорони здоров'я Сальвадора Ілла, пандемія в Мадриді вийшла з-під контролю, тож потрібно діяти рішуче. Наразі в Мадриді заборонено збиратися компанії з більш ніж шести осіб, зменшено відвідуваність магазинів і ресторанів, закрито парки, а також обмежено пересування між 45-ма районами. За останні два тижні в Мадриді кількість заражень на 100 тисяч населення досягла 775, що є найвищим показником передачі COVID-19. Локальний локдаун триватиме близько двох тижнів. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що в Мадриді залучать військових для боротьби з поширенням COVID-19, які зможуть допомагати поліцейським контролювати ситуацію на вулицях, а також проводити дезінфекційні заходи.

Італія – рівень захворюваності найнижчий: всі носять маски, бо дуже налякалися навесні

А тим часом в Італії, яка навесні була епіцентром пандемії в Європі, нині рівень захворюваності один з найнижчих. «Загальна кількість випадків COVID в Італії за останні два тижні зараз складає трохи більше 37 випадків на 100 000 людей, що є одним з найнижчих показників у Європі. У Великобританії їх більше 100, у Франції – більше 230, в Іспанії близько 330», – пише кореспондент ВВС в Римі. Він зауважує, що насправді складно сказати, чому в Італії тенденція до різкого збільшення захворюваності відрізняється від інших країн. Але припускає, що найімовірнішою причиною є ефективне тестування і відстеження контактів, а також триваліша ізоляція. Італія була першою з країн, яка ввела локдаун і найповільніше з нього виходила. Перші важкі тижні так налякали італійців, що ті повсюди дотримуються правил. Але, як написала художниця і письменниця, що проживає в Італії, Катерина Марголіс, ці правила доволі прості – всі просто носять маски у транспорті і громадських місцях і не припиняли їх носити з кінця першої хвилі навесні. «Такий протокол і суспільний договір. Тут просто ввічливо нагадують на вході «надіньте, будь ласка, маску» або «синьйора, ви забули про маску». Так само, як тут не було лукавого «режиму самоізоляції», а був чесний офіційний карантин. З повною відповідальністю обох сторін», – розповідає пані Марголіс. А ще додає – право наплювати на ближнього свого заразною слиною не входить у список базових європейських цінностей і свобод.

Навчена бідою Італія пильнує санітарні правила

До речі, П'єрпаоло Сілері, заступник міністра охорони здоров'я Італії, коментуючи ситуацію, наголосив, що свобода з'являється тоді, коли ви поважаєте правила. «Якщо ми зараз вільні робити більшість речей, то це тому, що ми були дуже суворі з правилами», – сказав Сілері.

Але при цьому влада Італії розглядає можливість продовжити введений надзвичайний стан до 31 січня у зв'язку з пандемією, повідомляє ANSA. Термін дії чинного положення про надзвичайний стан закінчується 15 жовтня, однак епідеміологи пропонують його продовжити.

Юлія Горбань, Київ

P.S. В Україні ж при зростанні захворюваності і заповненості ліжок у лікарнях про часткове посилення обмежень поки не йдеться, а зростання захворюваності традиційно пов’язується із нехтуванням протиепідемічними правилами. І можна скільки завгодно закликати до цього громадян, але на практиці працює лише одна істина: дотримуватися правил будуть там, де їх виконання перевірятиметься і регулюватиметься штрафами.