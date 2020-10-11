У світі виявили вже понад 37,4 мільйона випадків COVID-19

Станом на 10 жовтня у світі виявили майже 356 тисяч хворих з коронавірусом, добою раніше зареєстрували понад 358 тисяч.

Про це свідчать дані Worldometers, повідомляє Укрінформ.

Всього у світі вже виявили 37,4 млн випадків зараження. Вилікувалися від коронавірусу понад 28 мільйонів хворих. Померли від ускладнень хвороби 1,77 млн осіб. Активними залишаються 8,2 млн випадків захворювання.

Індія, США та Бразилія очолюють список країн із найбільшим приростом випадків за добу. Окрім того, у Франції також значно зросла кількістьчисло нових хворих: ще 8 жовтня було 20 тисяч випадків, а наступного дня вже 26 тисяч.

Рекордне зростання також фіксують в Росії – майже 13 тисяч за добу.