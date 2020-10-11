У світі виявили вже понад 37,4 мільйона випадків COVID-19

У світі виявили вже понад 37,4 мільйона випадків COVID-19

Укрінформ
Станом на 10 жовтня у світі виявили майже 356 тисяч хворих з коронавірусом, добою раніше зареєстрували понад 358 тисяч. 

Про це свідчать дані Worldometers, повідомляє Укрінформ.

Всього у світі вже виявили 37,4 млн випадків зараження. Вилікувалися від коронавірусу понад 28 мільйонів хворих. Померли від ускладнень хвороби 1,77 млн осіб. Активними залишаються 8,2 млн випадків захворювання.

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Індія, США та Бразилія очолюють список країн із найбільшим приростом випадків за добу. Окрім того, у Франції також значно зросла кількістьчисло нових хворих: ще 8 жовтня було 20 тисяч випадків, а наступного дня вже 26 тисяч. 

Рекордне зростання також фіксують в Росії – майже 13 тисяч за добу.

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