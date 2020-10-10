У Польщі через сплеск COVID-19 для пенсіонерів вводять спецгодини у магазинах та аптеках

У зв’язку зі сплеском інфікування коронавірусом уряд Польщі з 15 жовтня запроваджує години відвідування магазинів та аптек лише для пенсіонерів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час спільної пресконференції з главою МОЗ Польщі повідомив в суботу у Варшаві глава польського уряду Матеуш Моравецький.

“Аналіз смертності пацієнтів, інфікованих коронавірусом, у вікових категоріях однозначно вказує, що особи віком понад 60 років є під найбільшою загрозою… Тому, з 15 жовтня знову запроваджуємо години для пенсіонерів у продуктових магазинах, аптеках - з 11 по 13-ту годину”,- повідомив Моравецький.

Він зазначив, що стратегія дій уряду РП на найближчі тижні передбачатиме збереження нормального ритму роботи економіки, захист найстарших людей, забезпечення нормального функціонування служби охорони здоров’я.

Як інформувалося, У Польщі за минулу добу зафіксовано 5300 нових випадків інфікування коронавірусом, що є рекордним добовим показником від початку пандемії COVID-19.

Від суботи, 10 жовтня, вся Польща перебуває в "жовтій" зоні. Це означає, зокрема, обов’язкове носіння масок у публічних місцях, зокрема і на вулицях, обмеження кількості учасників сімейних церемоній до 75 осіб, масових зібрань – до 150 осіб, у ресторанах і пабах зможе бути одна людина на 4 квадратні метри, культурні події зможуть відбуватися за присутності не більше 25% глядачів у закритих приміщеннях.

Крім того, 32 повіти Польщі та шість міст перебувають у "червоній" зоні, де діють ще жорсткіші обмеження.