У Чехії кількість нових випадків COVID-19 за добу збільшилася в півтора раза

У Чехії за минулу добу кількість нових випадків інфікування COVID-19 збільшилася у понад півтора раза проти даних за четвер.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я.

За п’ятницю в країні підтверджено 8 619 нових випадків. Загалом з початку тижня цифри неухильно зростають, починаючи з 4 457 у понеділок. Загальна кількість тих, у кого підтверджено COVID-19 з початку пандемії (1 березня), сягнула 109 374. Померли 905 людей, з них за тиждень, що минає, – майже 200.

Актуально хворими вважаються 55 296 людей. У лікарнях перебувають 1 893 людини, з них 412 у важкому стані. Лікарі попереджають про загрозу перевантаження. У разі нестачі місць хворих із неважким перебігом розміщуватимуть у спеціально відведених готелях.

У республіці з понеділка діє надзвичайний стан. Прем’єр ЧР Андрій Бабіш заявив, що доки населення не буде дотримуватися обмежувальних вимог, ситуація не покращиться. Він пригрозив «повним локдауном», як це було навесні, коли Чехія пройшла першу хвилю коронавірусу з одним з найкращих показників у ЄС.

Наразі країна посідає сумне перше місце в Європі за кількістю інфікованих до чисельності населення – 294 на 100 тисяч.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі налічується 37 113 410 випадків COVID-19, зокрема 1 072 712 летальних, одужала 27 900 351 особа.