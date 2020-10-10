У Росії за добу - найбільше випадків коронавірусу від початку пандемії

За минулу добу в РФ зареєстрували 12 673 нових випадки зараження коронавірусом, і це найбільша кількість із початку пандемії (попередній максимум був учора - 11 969, до того - 11 травня), загальна кількість інфікувань зросла до 1 278 245.

Як передає кореспондент Укрінформу, це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.

Найбільшу кількість нових випадків COVID-19 за добу виявлено в Москві - 4105, Петербурзі - 501, в Московській - 416, в Ростовській - 269, у Нижегородській - 257, у Воронезькій - 201, в Архангельській - 199, у Свердловській областях - 198.

За п'ятницю в РФ померли 194 пацієнти з COVID-19, загалом з початку епідемії число летальних випадків становить 22 331. При цьому одужали за добу 6721 особа (загалом за час епідемії - 1 016 022).

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 37 139 607 випадків коронавірусу, зокрема 1 073 149 летальних, одужали 27 912 550 людей.