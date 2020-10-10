Майже три мільйони мігрантів не можуть повернутися додому через коронавірус — ООН

Через закриття кордонів і карантину, обумовлених пандемією коронавірусу, майже 3 мільйони мігрантів по всьому світу так і не змогли повернутися додому.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на відповідний звіт ООН.

Зокрема в звіті зазначається, що деякі мігранти, які опинилися в скрутному становищі, поміщені в нечисті приміщення, де соціальне дистанціювання є неможливим. Це піддає їх підвищеному ризику захворювань.

До цієї категорії людей також належать працівники, які застрягли за кордоном через обмеження COVID-19, наприклад, моряки на списаних суднах, шахтарі або будівельники.

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Деякі з мігрантів також стикаються з жорстоким поводженням, експлуатацією і зневагою.

Найскладнішою залишається ситуація на Близькому Сході і у Північній Африці, на які припадає 1,275 мільйона осіб з 2,75 мільйона мігрантів, за підрахунками Міжнародної організації з міграції (МОМ). На другому місці Азія з майже 1 мільйоном людей, які виявилися відрізаним від своїх домівок.

У МОМ наголосили, що 648 тис. мігрантів перебувають в Об'єднаних Арабських Еміратах. Часто це будівельники зі Східної Африки та Азії. Ще 280 тис. іноземців заблоковані у Саудівській Аравії.

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Тим не менш, МОМ високо оцінила нещодавні успіхи, такі як угода про дозвіл для 3400 мозамбікських гірників повернутися в Південну Африку після медичних оглядів, а також угода між ОАЕ та Індією щодо робітників-мігрантів. Звіт Міжнародної організації з міграції на сьогодні є найбільш повним з цього питання та охоплює понад 100 країн.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 10 жовтня у світі зареєстрували 37 113 410 випадків коронавірусу, зокрема 1 072 712 летальних і 27 900 351 випадок одужання.

Фото: АА