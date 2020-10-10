Євросоюз і Рада Європи закликали до повної заборони смертної кари у світі

Високий представник ЄС Жозеп Боррель та генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич напередодні Всесвітнього дня боротьби за скасування смертної кари закликали до повної відмови від найвищої міри покарання у світі.

Як повідомляє Укрінформ, текст спільної заяви посадовців оприлюднений на сайті Європейської ради.

«У Всесвітній та Європейський день проти смертної кари Європейський Союз і Рада Європи підтверджують, що заперечують використання вищої міри покарання за будь-яких обставин, та закликають до повної заборони смертної кари. Ми вітаємо, що використання смертної кари продовжує скорочуватися, і це підтверджує тенденцію до її повної заборони. У 2019 році страти виконувалися лише у 20 країнах світу. Це історичний мінімум, але, попри це, 20 країн – це забагато», - йдеться у документі.

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Представники ЄС і Раді Європи закликали всіх членів ООН підтримати резолюцію щодо мораторію на застосування смертної кари, яка розглядатиметься під час сесії Генасамблеї ООН у грудні 2020 року. Вони також закликали членів Ради Європи, які все ще не приєдналися до протоколу Європейської конвенції з прав людини, зробити це.

«Рада Європи і ЄС ще раз закликають Білорусь, єдину європейську країну, де все ще виконуються страти, заборонити смертну кару та приєднатися до більшості держав, які скасували це жорстоке та негуманне покарання раз і назавжди», - наголосили європейські представники.

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Нагадаємо: всесвітній день боротьби за скасування смертної кари був проголошений у 2002 році з ініціативи Всесвітньої коаліції за скасування смертної кари. 27 вересня 2007 року Рада Європи офіційно проголосила 10 жовтня Європейським днем проти смертної кари.