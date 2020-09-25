У США вперше після скасування мораторію стратили афроамериканця

У Сполучених Штатах Америки вперше після скасування 17-річного мораторію на смертну кару було виконано смертний вирок щодо афроамериканця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє USA Today.

40-річного Крістофера Віалву було засуджено на федеральному рівні до смертної кари за вбивство подружжя християнських активістів у 1999 році у Техасі.

Його стратили за допомогою введення смертельної ін'єкції у в'язниці Терре-Хот у штаті Індіана.

За словами адвоката Віалви Сьюзан Отто, на рішення судді вплинула расова приналежність її клієнта.

Як зазначає видання, кара Віалви, друга на цьому тижні, стала сьомим випадком виконання смертного вироку на федеральному рівні у цьому році. П'ятеро з перших шести страчених були білими, що, на думку критиків, було політичним розрахунком, щоб уникнути скандалу. Шостим був представник індіанського народу навахо.

Наприкінці червня верховний суд США ухвалив рішення, що створює можливості для відновлення смертної кари на федеральному рівні.

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Як повідомляв Укрінформ, у США останнім часом прокотилася хвиля протестів, викликана, зокрема, вбивством поліцейськими афроамериканця Джейкоба Блейка, а раніше, на початку червня, смертю 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда у штаті Міннесота після жорсткого затримання поліцією. Протести супроводжувалися масовими погромами, розкраданням магазинів, а також оскверненням пам'ятників історичним особам США.