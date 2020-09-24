У Казахстані скасували смертну кару

У штаб-квартирі ООН Постійний представник Казахстану Кайрат Умаров підписав Другий факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, спрямований на скасування смертної кари.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Міністерства закордонних справ Казахстану.

Рішення про долучення до міжнародного протоколу про скасування смертної кари раніше того самого дня озвучив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у своєму виступі на загальнополітичних дебатах 75-ї ювілейної сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Він наголосив, що Казахстан прихильний до реалізації основоположного права на життя і людську гідність.

Відзначається, що в грудні 2019 року президент Казахстану в рамках реалізації політичних реформ у країні доручив Міністерству закордонних справ почати процедуру долучення до Другого факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права.

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Підписання цього міжнародного документа є продовженням курсу на поступове звуження сфери застосування смертної кари і гуманізацію кримінального законодавства. Застосування смертної кари в Республіці Казахстан було повністю припинене Указом президента РК про запровадження відповідного мораторію в 2003 році.

Фото: gov.kz