У Саудівській Аравії скасували смертну кару для неповнолітніх

Король Саудівської Аравії Салман підписав указ, який установлює заборону страчувати неповнолітніх злочинців.

Про це повідомляє BBC із посиланням на комісію з прав людини Саудівської Аравії.

«У Саудівській Аравії більше не страчуватимуть неповнолітніх, які скоїли злочин», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у рамках модернізації кримінального кодексу країни передбачається, що неповнолітні злочинці відбуватимуть покарання у спеціальному виправному центрі.

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Як повідомлялося, минулого тижня в Саудівській Аравії скасували покарання у вигляді шмагання батогами.

За даними міжнародної правозахисної організації Amnesty International, протягом 2019 року в Саудівській Аравії були страчені 184 особи, у тому числі один неповнолітній.