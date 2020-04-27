Саудівська Аравія послабила карантинні обмеження

Влада Саудівської пом'якшила карантин, запроваджений у зв'язку з епідемією коронавірусу, та скоротила комендантську годину в усіх містах, окрім Мекки.

Про це повідомляє SPA.

«З неділі, 26 квітня, до середи, 13 травня, скасовується режим комендантської години в період з 9:00 до 17:00 у всіх регіонах Королівства Саудівська Аравія. Водночас цілодобова комендантська година зберігається в Мецці», - йдеться в одному з указів короля Салмана ібн Абдул-Азіза Аль Сауда.

Окрім того, з 29 квітня зможуть знову приступити до роботи торгові центри, заклади роздрібної та гуртової торгівлі, а також будівельні підприємства.

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При цьому кафе, ресторани, спортивні клуби, кінотеатри та перукарні залишаються зачиненими.

Станом на вечір 26 квітня в Саудівській Аравії зафіксовано 17 522 випадків коронавірусу, в тому числі 139 летальних.