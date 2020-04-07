Саудівська Аравія запровадила цілодобову комендантську годину

Саудівська Аравія ввела у столиці Ер-Ріяді та низці інших міст 24-годинну комендантську годину з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Saudi Press Agency з посиланням на офіційне джерело у МВС країни.

"…Комендантська година буде діяти у всіх частинах міст Ер-Ріяд, Табук, Даммам, Дахран і Ель-Хофуф, Джидда, Таїф, Ель-Катіф та Ель-Хубар протягом 24 годин на добу з постійною забороною на в'їзд і виїзд з усіх міст відсьогодні і до подальшого повідомлення", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, жителям дозволяється залишати свої будинки виключно для задоволення основних потреб з 6:00 до 15:00 щодня, переміщення дозволені лише всередині свого житлового району.

Міністерство внутрішніх справ країни закликало усіх громадян та мешканців користуватися послугами експрес-доставки.

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Як повідомлялося, раніше обмеження стосувалися тільки Мекки і Медіни, а також деяких населених пунктів, які були ізольовані після виявлення там випадків коронавірусу.

За даними сайту Worldometer, станом на 7 квітня у Саудівській Аравії зафіксовано 2 752 хворих на COVID-19 та 38 смертей. Одужала 551 особа.

Станом на ранок вівторка 7 квітня у світі всього зафіксовано майже 1,35 мільйона випадків інфікування COVID-19, включаючи до 75 тисяч загиблих та понад 285 тисяч тих, хто одужали.