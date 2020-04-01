У Саудівській Аравії паломників просять зачекати з підготовкою до хаджу

Влада Саудівської Аравії попросила мусульман поки що не починати готуватися до хаджу.

Про це повідомляє АР.

«Високопоставлений саудівський чиновник закликав понад мільйон мусульман, які мають намір здійснити хадж, відкласти планування на цей рік», - йдеться в повідомленні.

У лютому, як відомо, королівство прийняло екстраординарне рішення закрити священні міста Мекку і Медину для іноземців через коронавірус, чого не робили навіть під час епідемії грипу 1918 року, яка забрала життя десятків мільйонів людей у ​​всьому світі.

Жорсткість карантинних обмежень пов'язана з тим, що в королівстві зафіксовано вже понад 1500 підтверджених випадків нового вірусу і 10 летальних випадків. На Близькому Сході зареєстровано більш як 71 000 підтверджених випадків вірусу, більшість з яких припадає на Іран.

Як повідомлялося, на хадж або паломництво до Мекки і Медини зазвичай сходяться більше двох мільйонів паломників з усього світу. Цього року хадж було заплановано на кінець липня.