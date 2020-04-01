У Саудівській Аравії паломників просять зачекати з підготовкою до хаджу
Про це повідомляє АР.
«Високопоставлений саудівський чиновник закликав понад мільйон мусульман, які мають намір здійснити хадж, відкласти планування на цей рік», - йдеться в повідомленні.
У лютому, як відомо, королівство прийняло екстраординарне рішення закрити священні міста Мекку і Медину для іноземців через коронавірус, чого не робили навіть під час епідемії грипу 1918 року, яка забрала життя десятків мільйонів людей у всьому світі.
Жорсткість карантинних обмежень пов'язана з тим, що в королівстві зафіксовано вже понад 1500 підтверджених випадків нового вірусу і 10 летальних випадків. На Близькому Сході зареєстровано більш як 71 000 підтверджених випадків вірусу, більшість з яких припадає на Іран.
Як повідомлялося, на хадж або паломництво до Мекки і Медини зазвичай сходяться більше двох мільйонів паломників з усього світу. Цього року хадж було заплановано на кінець липня.