Злочинців у Саудівській Аравії більше не шмагатимуть батогами

Верховний суд Саудівської Аравії скасував такий вид покарання за правопорушення як шмагання батогом.

Про це повідомляє BBC.

"Саудівська Аравія скасувала шмагання батогом як вид покарання, згідно з рішенням Верховного суду королівства", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у суді наголосили, що такий крок робиться в межах реформи системи захисту прав людини, впровадженої королем та його сином, спадкоємним принцом Мухаммедом бін Салманом, якого нерідко називають фактичним керівником держави.

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Востаннє публічно шмагання батогами у Саудівській Аравії застосовували у 2015 році. Тоді місцевого блогера Райфа Бадаві покарали за кіберзлочини та образу ісламу. Протягом тижня йому завдали 1000 ударів батогом, від чого чоловік ледь не помер.