В ООН стурбовані ситуацією в Киргизстані

ООН закликає киргизів підтримувати верховенство закону в країні, продовжувати виявляти стриманість та утримуватися від насильства.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ООН у Твіттері.

ООН по-прежнему очень обеспокоена ситуацией в Кыргызской Республике. До тех пор, пока не будет достигнуто решение путем переговоров, мы призываем кыргызстанцев поддерживать верховенство закона в стране и продолжать проявлять сдержанность и воздерживаться от насилия. pic.twitter.com/Kz8ziwgpmB — ООН (@UnitedNationsRU) October 9, 2020

Також стало відомо, що у п'ятницю Генеральний секретар Організації Об`єднаних Націй Антоніу Гуттереш обговорив ситуацію в Киргизстані з колишньою президенткою Киргизької Республіки Розою Отунбаєвою.

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В інтерв’ю киргизькій службі Радіо Свобода вона підтвердила цю інформацію і пояснила, що «пан Гуттереш сказав, що хотів отримати інформацію про те, що відбувається в Киргизстані, з перших рук і висловити свою підтримку громадянам країни». Раніше генеральний секретар ООН заявляв про готовність виступити посередником у врегулюванні ситуації.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня в Киргизстані відбулися парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали чотири політичні сили.

При цьому 10 з 12 опозиційних партій, які програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії "Бір Бол" Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою.

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5 жовтня в столиці Киргизстану та інших містах почалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювання підсумків голосування і проведення перевиборів.

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При цьому силовики гранатами та водометами розігнали незадоволених результатами парламентських виборів.

За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, в результаті заворушень на тлі протестів проти результатів парламентських виборів постраждали більше тисячі людей, одна людина загинула.

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У п'ятницю президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков відправив у відставку уряд країни та прем'єр-міністра Кубатбека Боронова. Також глава країни запровадив на території Бішкека режим надзвичайного стану.

Фото: АА