Президент Киргизстану заявив про готовність подати у відставку

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков на тлі масових протестів заявив про готовність піти зі свого поста.

У своїй офіційній заяві він підкреслив, що політична ситуація в країні досягла критичної точки, передає Укрінформ.

Жеенбеков заявив, що покине свій пост «після того, як будуть затверджені легітимні керівники органів виконавчої влади та країна стане на шлях законності».

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Для врегулювання ситуації, що склалася, Жеенбеков пропонує анулювати результати виборів в Жогорку Кенеш і призначити нові парламентські вибори; а також відправити у відставку прем'єр-міністра і членів уряду, які працювали до кризи, «що створить законні підстави для нових призначень».

«Я маю намір легітимізувати кадрові зміни, що відбуваються. Для мене ніяка посада не стоїть вище цілісності держави, єдності народу і спокою суспільства», — зазначив Жеенбеков.

Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня в Киргизстані пройшли парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали чотири політичні сили.

При цьому 10 з 12 опозиційних партій, які програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою.

5 жовтня у столиці Киргизстану та інших містах почалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювання підсумків голосування і проведення перевиборів.

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При цьому силовики гранатами та водометами розігнали незадоволених результатами парламентських виборів.

За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, загалом у результаті заворушень на тлі протестів проти результатів парламентських виборів постраждали більше тисячі людей, один - загинув.

ЦВК вирішила анулювати підсумки виборів у Киргизстані.