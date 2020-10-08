МЗС радить українцям не їхати у Киргизстан

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України триматися від подорожей до Киргизької Республіки до стабілізації там безпекової ситуації.

Про це йдеться у заяві МЗС, повідомляє Укрінформ.

"У зв’язку з акціями протесту, що тривають у Киргизькій Республіці, та ускладненням безпекової ситуації на тлі сутичок між протестувальниками та правоохоронцями, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від подорожей до Киргизстану до стабілізації ситуації", - підкреслили в МЗС.

Водночас тим громадянам України, які перебувають на території Киргизької Республіки, наполегливо рекомендується бути пильними та обережними, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в демонстраціях та акціях протесту, не вступати в суперечки з місцевим населенням з питань, що стосуються внутрішньополітичної ситуації в країні, стежити за новинами та рекомендаціями місцевих органів влади.

У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю або здоров’ю, МЗС закликає українців невідкладно звертатися на «гарячу лінію» посольства за тел.: +996 701 88 84 63, адреса електронної пошти: emb_kg@mfa.gov.ua або на цілодобову “гарячу лінію” МЗС України за тел.: +38 044 238 16 57, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua.

Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня в Киргизстані пройшли парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали чотири політичні сили.

При цьому 10 з 12 опозиційних партій, які програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою.

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5 жовтня у столиці Киргизстану та інших містах почалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагали анулювання підсумків голосування і проведення перевиборів.

При цьому силовики гранатами та водометами розігнали незадоволених результатами парламентських виборів.

За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, загалом у результаті заворушень на тлі протестів проти результатів парламентських виборів постраждали більше тисячі людей, один - загинув.

ЦВК вирішила анулювати підсумки виборів у Киргизстані.