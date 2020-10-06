Прем'єр Киргизстану подав у відставку, парламент призначив нового

На тлі масових протестів проти результатів парламентських виборів у Киргизстані прем'єр-міністр країни Кубатбек Боронов подав у відставку, на його місце призначили Садира Жапарова, якого учасники протесту звільнили з в'язниці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс.

Депутати парламенту Киргистану на екстреному засіданні 6 жовтня проголосували за призначення Садира Жапарова прем'єр-міністром Киргизстану. Раніше депутати погодилися з відставкою прем'єр-міністра Кубатбека Боронова.

У пресслужбі парламенту зазначили, що «протягом найближчих днів, завтра - післязавтра, Жапаров має представити склад і структуру нового уряду республіки».

За даними ЗМІ, нинішній склад киргизького кабміну буде продовжувати виконувати обов'язки до формування нового уряду.

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Раніше учасники протестів проти результатів парламентських виборів звільнили Жапарова з колонії, де він відбував покарання за обвинуваченням у захопленні заручника. Суд вирішив, що Жапаров під час мітингу дав команду захопити в заручники тодішнього губернатора однієї з областей. Політик був прихильником колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва. Протестувальники звільнили його з тюрми.

Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня в Киргизстані пройшли парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали чотири політичні сили.

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При цьому 10 із 12 опозиційних партій, які програли вибори, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав призначити нові вибори без участі партій, пов'язаних із владою.

Міжнародні спостерігачі заявили, що на виборах мали місце серйозні порушення, в тому числі підкуп і залякування виборців.

5 жовтня в столиці Киргизстану та інших містах розпочалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагають анулювання підсумків голосування і проведення перевиборів.

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Вночі учасники масової акції в столиці Киргизстану зайняли будівлю, де розміщені парламент і адміністрація президента. Крім того, учасники протесту в Бішкеку захопили будівлю Державного комітету національної безпеки Киргизстану і випустили колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, засудженого до 11 років за обвинуваченням у корупції.