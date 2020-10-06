На антиурядовий мітинг у Бішкеку зібралися понад тисяча осіб

У столиці Киргизстану - Бішкеку - біля готелю «Достук» у вівторок проходить антиурядовий мітинг.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє місцевий сайт 24.kg.

Зазначається, що близько тисячі осіб вимагають, щоб з політики пішли старі персони. Учасники акції протесту скандують «Владу молодим!».

На тлі цього в готелі депутати Жогорку Кенеша (парламенту) шостого скликання, що підтримують Садира Жапарова, проводять позачергову сесію. Але кворум зібрати не вдалося. Інша група нардепів засідає в Будинку кіно - вони проти призначення Садира Жапарова на пост прем'єра.

Читайте також: У Киргизстані протестувальники захопили золоторудні родовища

Організатори мітингу просять не піддаватися на провокації та зберігати спокій. Декілька представників із числа протестувальників зайшли в готель до депутатів.

Видання зазначає, що сьогодні Жогорку Кенеш - єдиний легітимний орган, і тільки його члени можуть повернути Киргизстан у правове поле.

Ексдепутата Садира Жапарова, 2018 року засудженого до 11 з половиною років ув'язнення в колонії посиленого режиму, який перебував під вартою, напередодні звільнили демонстранти.

Садир Жапаров був визнаний винним в організації мітингу в Караколі 2013 року з вимогою націоналізувати золоторудне родовище Кумтор і захопленні в заручники тодішнього губернатора Емільбека Каптагаєва.

Читайте також: Президент Киргизстану заявляє про спробу захоплення влади

Прихильники Садира Жапарова брали участь у парламентських виборах під прапором створеної ним колись партії «Мекенчіл». За підсумками ручного перерахунку голосів партія долала 7-відсотковий бар'єр і проходила в Жогорку Кенеш. Але нинішній лідер «Мекенчіл» Камчибек Ташиєв приєднався до партій, які відмовилися визнати підсумки парламентських виборів, і підписав звернення до ЦВК з вимогою скасування результатів і проведення перевиборів.

Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня в Киргизстані пройшли парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали чотири політичні сили.

При цьому 10 з 12 опозиційних партій, які програли вибори, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою.

Міжнародні спостерігачі заявили, що на виборах мали місце серйозні порушення, в тому числі підкуп і залякування виборців.

Читайте також: Засудженого за корупцію ексмера Бішкека звільнили з колонії

5 жовтня в столиці Киргизстану та інших містах розпочалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагають анулювання підсумків голосування і проведення перевиборів.

При цьому силовики гранатами і водометами розігнали незадоволених результатами парламентських виборів.

За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, постраждали 686 громадян, з яких 164 були госпіталізовані. Помер один чоловік.

Вночі учасники масової акції в столиці Киргизстану зайняли будівлю, де розміщені парламент і адміністрація президента. Крім того, учасники протесту в Бішкеку захопили будівлю Державного комітету національної безпеки Киргизстану і випустили колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, засудженого до 11 років за обвинуваченням у корупції. З СІЗО і колоній вийшли також його прихильники - Сапар Ісаков, Фарід Ніязов, Меербек Міскенбаєв, Канат Сагинбаєв.

Читайте також: У Киргизстані створили Координаційну раду опозиції

У вівторок, 6 жовтня, Центральна виборча комісія Киргизстану прийняла рішення визнати підсумки виборів депутатів Жогорку Кенеша (парламенту), що пройшли 4 жовтня, недійсними.

Також стало відомо, що мер столиці Киргизстану - Бішкеку - Азіз Суракматов подав у відставку на тлі акцій протесту проти результатів парламентських виборів.

Фото: АА