Президент Киргизстану заявляє про спробу захоплення влади

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков заявив, що минулої ночі була здійснена спроба незаконно захопити владу в державі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє 24 kg.

«Минулої ночі деякі політичні сили спробували незаконно захопити державну владу. Використовуючи підсумки виборів як привід, вони порушили громадський порядок», - заявив він.

Президент закликав лідерів протестів повернутися у правове поле, а громадян - не піддаватися на провокації.

Крім того, Жеенбеков запропонував Центральній виборчій комісії ретельно розслідувати можливі порушення та при необхідності анулювати результати виборів.

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Як повідомлялося, цієї ночі учасники масової акції протесту в столиці Киргизстану, які вимагали анулювати підсумки парламентських виборів, зайняли будівлю, де розміщені парламент та адміністрація президента.

Крім того, учасники протесту в Бішкеку захопили будівлю Державного комітету національної безпеки Киргизстану та випустили колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, засудженого на 11 років за обвинуваченням у корупції.