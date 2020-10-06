Президент Киргизстану заявляє про спробу захоплення влади
Як передає Укрінформ, про це повідомляє 24 kg.
«Минулої ночі деякі політичні сили спробували незаконно захопити державну владу. Використовуючи підсумки виборів як привід, вони порушили громадський порядок», - заявив він.
Президент закликав лідерів протестів повернутися у правове поле, а громадян - не піддаватися на провокації.
Крім того, Жеенбеков запропонував Центральній виборчій комісії ретельно розслідувати можливі порушення та при необхідності анулювати результати виборів.
Як повідомлялося, цієї ночі учасники масової акції протесту в столиці Киргизстану, які вимагали анулювати підсумки парламентських виборів, зайняли будівлю, де розміщені парламент та адміністрація президента.
Крім того, учасники протесту в Бішкеку захопили будівлю Державного комітету національної безпеки Киргизстану та випустили колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, засудженого на 11 років за обвинуваченням у корупції.