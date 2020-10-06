Демонстранти у Киргизстані зайняли «Білий дім» - ЗМІ

Учасники масової акції протесту в столиці Киргизстану, які вимагають анулювати підсумки парламентських виборів, зайняли будівлю, де розміщені парламент і адміністрація президента.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Азаттик з посиланням на користувачів соцмереж та низку місцевих ЗМІ.

Повідомляється, що демонстранти увійшли в будівлю парламенту Киргизстану. Судячи з усього, силовики, які охороняють «Білий дім», де також розташована адміністрація президента, не чинять опору.

Крім того, зазначається, що учасники протесту в Бішкеку захопили будівлю Державного комітету національної безпеки Киргизстану.

«Як повідомляє активіст Улан Усойун уулу, спецназ заявив про свою солідарність з мітингувальниками», - вказується в публікації.

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Як повідомлялося, 4 жовтня в Киргизстані пройшли парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг здолали чотири політичні сили.

Відразу 10 з 12 опозиційних партій, які програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав призначити нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою.

Міжнародні спостерігачі заявили, що на виборах мали місце серйозні порушення, в тому числі підкуп і залякування виборців.

Фото: RFE/RL