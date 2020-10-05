У Киргизстані гранатами та водометами розганяють незадоволених парламентськими виборами

У столиці Киргизстану - Бішкеку - відбувається масова акція протесту з вимогою анулювати підсумки парламентських виборів, які відбулися 4 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Також низка протестних акцій пройшла і в інших містах країни.

Повідомляється, що правоохоронці застосовують силу для розгону демонстрантів - в тому числі водомети, світло-шумові гранати і сльозогінний газ.

І мітингувальники і журналісти скаржаться на поганий зв'язок у районі площі, як пишуть користувачі соцмереж.

Відразу 10 з 12 опозиційних партій, які програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав призначити нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою.

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Міжнародні спостерігачі заявили, що на виборах мали місце серйозні порушення, включаючи підкуп і залякування виборців.

За попередніми даними, виборчий поріг подолали чотири політичні сили. Партія «Бірімдик» отримає 46 депутатських мандатів, «Мекенім Киргизстан» - 45, «Киргизстан» - 16 і «Бутун Киргизстан» - 13. Вони змушені об'єднатися в коаліцію, оскільки жодна з політсил не отримала більшості.

Фото: RFE / RL