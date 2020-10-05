У Киргизстані після парламентських виборів почалися мітинги

Прибічники партій, які не пройшли в парламент Киргизстану, зібралися на мирну акцію на площі Ала-Тоо в Бішкеку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АКИpress.

У мітингу беруть участь представники партій «Соціал-демократи», «Мекенчил», «Чон-Казат», «Ордо», «Реформа»., «Республіка», «Бір Бол», «Ата Мекен», «Замандаш» та інші.

Вони висловили невдоволення підсумками парламентських виборів і заявили, що не визнають їх.

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За попередніми даними, загальна кількість учасників мітингу перевищила 3 ​​тисячі осіб.

Як зазначає Kloop, у Киргизстані 4 жовтня відбулися парламентські вибори і протягом наступних 20 днів Центрвиборчком має опублікувати їх офіційні результати. За попередніми результатами підрахунку голосів, з 96% дільниць лідирують чотири партії: "Мекенім Киргизстан" ("Моя батьківщина - Киргизстан") - 24,55%, "Биримдик" ( "Єдність") - 22,06%, "Киргизстан" (9 , 51%) і "Мекенчил" (7,04%).