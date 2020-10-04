У Киргизстані проходять парламентські вибори

У неділю, 4 жовтня, в Киргизстані розпочалися парламентські вибори.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Загалом 16 партій змагаються за 120 місць в однопалатному парламенті країни.

Як зазначається, прихильники чинного президента Сооронбая Жеенбекова, очевидно, отримають значну кількість місць у парламенті.

"Демократії стає все менше, системної опозиції практично немає", - заявив 50-річний викладач університету Насирбек Аттокулов, проголосувавши у Бішкеку.

Серпневе опитування громадської думки, проведене за замовленням Міжнародного республіканського інституту, який підтримується США, показало, що 15% респондентів висловилися за ідею голосувати проти всіх партій.