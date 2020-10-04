У Чехії на місцевих виборах перемогла партія чинного прем'єра Бабіша

У Чехії на виборах до органів місцевого самоврядування перемогу здобула партія АНО (ANO, "акція незадоволених громадян") прем'єр-міністра країни Андрія Бабіша.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Національне статистичне відомство Чехії.

За результатами підрахунку голосів практично у всіх виборчих округах, в цілому партія Бабіша отримала підтримку 22 відсотків виборців країни, в 10 з 13 регіонів вона посіла перше місце. Явка склала майже 38 відсотків.

Регіональні вибори нинішнього року розглядаються багатьма як репетиція парламентських виборів у Чехії 2021.

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Що стосується суперників АНО на виборах, то Чеська соціал-демократична партія, яка зараз є партнером "Акції незадоволених громадян" по урядовій коаліції, змогла отримати лише близько п'яти відсотків голосів. Через це вона була змушена поступитися посадами керівників органів влади у двох регіонах країни. Найсильнішою опозиційною партією за підсумками виборів стала Чеська "партія піратів".