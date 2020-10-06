У Киргизстані протестувальники захопили мерію Бішкека

У Киргизстані протестувальники захопили приміщення мерії столиці країни Бішкека.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє 24 kg.

Інформацію про захоплення приміщення мерії підтвердив міський голова Бішкека Азіз Суракматов.

Інших подробиць того, що відбувається, наразі немає.

Як повідомлялося, 4 жовтня в Киргизстані пройшли парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали чотири політичні сили.

При цьому 10 із 12 опозиційних партій, які програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав призначити нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою.

Міжнародні спостерігачі заявили, що на виборах мали місце серйозні порушення, в тому числі підкуп і залякування виборців.

Вже 5 жовтня у столиці Киргизстану та інших містах почалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагають анулювання підсумків голосування і проведення перевиборів.

Вночі учасники масової акції в столиці Киргизстану зайняли будівлю, де розміщені парламент і адміністрація президента. Крім того, учасники протесту в Бішкеку захопили будівлю Державного комітету національної безпеки Киргизстану і випустили колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, засудженого на 11 років за обвинуваченням у корупції.

При цьому силовики гранатами та водометами розганяли незадоволених результатами парламентських виборів.

За даними МОЗ Киргизстану, постраждали 590 громадян, з яких 150 госпіталізували. Померла одна людина.

Фото: EPA