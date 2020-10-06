У столиці Киргизстану спалахнув «Білий дім»

У Бішкеку, в будівлі, де розташовані адміністрація президента і парламент Киргизстану, спалахнула пожежа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Азаттик.

Займання сталося на третьому поверсі «Білого дому», з вікон шугає чорний дим.

Зазначається, що біля будівлі працюють дві машини пожежної служби, які намагаються загасити вогонь.

Як повідомлялося, цієї ночі учасники масової акції протесту в столиці Киргизстану, які вимагали анулювати підсумки парламентських виборів, зайняли будівлю, де розміщені парламент і адміністрація президента.

Крім того, учасники протесту в Бішкеку захопили будівлю Державного комітету національної безпеки Киргизстану і випустили колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, засудженого на 11 років за обвинуваченням у корупції.

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4 жовтня в Киргизстані відбулися парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг здолали чотири політичні сили.

Відразу 10 з 12 опозиційних партій, які програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав призначити нові вибори без участі партій, пов'язаних із владою.

Міжнародні спостерігачі заявили, що на виборах мали місце серйозні порушення, в тому числі підкуп і залякування виборців.

Фото: RFE/RL