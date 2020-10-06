Засудженого за корупцію ексмера Бішкека звільнили з колонії

Ексмера Бішкека Албека Ібраімова, засудженого до 15 років позбавлення волі у справі про корупцію, звільнили з колонії.

Як передає Укрінформ з посиланням на 24.kg, про це повідомляють його прихильники з партії "Соціал-демократи Киргизстану".

За їх словами, сьогодні приблизно о 12.00 за місцевим часом Ібраімова забрали з виправної колонії № 8, що знаходиться в селі Петрівка Московського району. Наразі ексмер прямує в бік Бішкека.

Подробиці юридичної процедури звільнення ексмера поки що не відомі.

Бішкекський міський суд 24 червня цього року залишив у силі рішення Ленінського районного суду, що засудив у 2019 році Ібраімова до 15 років позбавлення волі. В одну кримінальну справу об'єднали декілька епізодів: будівництво школи в житловому масиві «Калис-Ордо» за кошти китайського гранту, продаж пансіонату «Сонячний берег» і спецвиробів ТНК «Дастан», а також надання муніципальних земельних ділянок у користування фізичним і юридичним особам.

Ібраїмов входить у число найближчих соратників колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, який у ніч на 6 жовтня був звільнений мітингувальниками зі слідчого ізолятора Держкомітету національної безпеки.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня в Киргизстані пройшли парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали чотири політичні сили.

При цьому 10 із 12 опозиційних партій, які програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних із владою.

Міжнародні спостерігачі заявили, що на виборах мали місце серйозні порушення, в тому числі підкуп і залякування виборців.

5 жовтня в столиці Киргизстану та інших містах розпочалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагають анулювання підсумків голосування і проведення перевиборів.

При цьому силовики гранатами і водометами розігнали незадоволених результатами парламентських виборів.

За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, постраждали 590 громадян, з яких 150 були госпіталізовані. Помер один чоловік.

Вночі учасники масової акції в столиці Киргизстану зайняли будівлю, де розміщені парламент і адміністрація президента. Крім того, учасники протесту в Бішкеку захопили будівлю Державного комітету національної безпеки Киргизстану і випустили колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, засудженого до 11 років за звинуваченням у корупції. З СІЗО і колоній вийшли також його прихильники - Сапар Ісаков, Фарід Ніязов, Меербек Міскенбаєв, Канат Сагинбаєв.

У вівторок, 6 жовтня, Центральна виборча комісія Киргизстану прийняла рішення визнати підсумки виборів депутатів Жогорку Кенеша (парламенту) недійсними.

Також стало відомо, що мер столиці Киргизстану - Бішкеку - Азіз Суракматов подав у відставку на тлі акцій протесту проти результатів парламентських виборів.