ЦВК Киргизстану визнала підсумки парламентських виборів недійсними
Як передає Укрінформ, інформацію підтвердила член Центрвиборчкому Гульнара Джурабаєва, повідомляє місцеве агентство 24.kg.
За її словами, обговорювалося також питання про саморозпуск ЦВК. «Я вважаю, що цією виборчою кампанією ми дискредитували себе, і тому найкращим і найправильнішим у цьому разі буде рішення про дострокове складання повноважень», - сказала Джурабаєва.
Наголошується, що склад комісії формує парламент згідно з квотами представлених у ньому фракцій.
Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня в Киргизстані відбулися парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали чотири політичні сили.
При цьому 10 з 12 опозиційних партій, які програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав призначити нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою.
Міжнародні спостерігачі заявили, що на виборах мали місце серйозні порушення, в тому числі підкуп і залякування виборців.
Вже 5 жовтня в столиці Киргизстану та інших містах почалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагають анулювання підсумків голосування і проведення перевиборів.
Вночі учасники масової акції в столиці Киргизстану зайняли будівлю, де розміщені парламент та адміністрація президента. Крім того, учасники протесту в Бішкеку захопили будівлю Державного комітету національної безпеки Киргизстану і випустили колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, засудженого до 11 років за обвинуваченням в корупції.
При цьому силовики гранатами і водометами розігнали незадоволених результатами парламентських виборів.
За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, постраждали 590 громадян, з яких 150 були госпіталізовані. Померла одна людина.
Фото: Радіо Свобода