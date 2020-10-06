У Киргизстані створили Координаційну раду опозиції

У Киргизстані 13 партій об'єдналися і створили Координаційну раду, яка закликає до створення уряду народної довіри.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє місцеве інформагентство 24.kg.

«Попри кризу, що виникла, необхідно в найстисліші терміни відновити суспільно-політичну стабільність в країні і повертатися в правове поле. Для цих цілей представники політичних партій, які брали участь у виборах, взяли на себе всю відповідальність за відновлення громадського порядку. Для централізованого керування цими процесами прийнято рішення утворити Координаційну раду, сформовану з лідерів зазначених партій. Водночас Координаційна рада відкрита для долучення інших партій і політичних рухів», - повідомляють політорганізації.

Очолив Координаційну раду лідер партії «Бутун Киргизстану» Адахан Мадумаров.

За його словами, партії підготували спільну заяву. У ній ідеться, що народ Киргизстану став свідком найбрудніших за всю історію незалежності виборів депутатів парламенту, які відбулися 4 жовтня 2020 року.

У Раді також попросили всі політичні сили, громадянське суспільство, органи місцевого самоврядування і всіх громадян підтримати їх зусилля, щоб не допустити подальшої ескалації ситуації і забезпечити безперервну діяльність органів влади.

Як повідомлялося, в ніч на 6 жовтня учасники масової акції протесту в столиці Киргизстану, які вимагали анулювати підсумки парламентських виборів, зайняли будівлю, де розміщені парламент та адміністрація президента.

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Крім того, учасники протесту в Бішкеку захопили будівлю Державного комітету національної безпеки Киргизстану і випустили колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, засудженого на 11 років за обвинуваченням у корупції.

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5 жовтня Центральна виборча комісія Киргизстану прийняла рішення визнати підсумки виборів депутатів Жогорку Кенеша (парламенту), які відбулися 4 жовтня, недійсними.