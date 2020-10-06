У Киргизстані Міністерство внутрішніх справ очолив опозиціонер

Опозиційний політик та колишній вищий чиновник служби безпеки Киргизстану Курсан Асанов став виконувачем обов'язків міністра внутрішніх справ у країні.

Як передає Укрінформ, про це заявив у вівторок речник міністерства, інформує Al Arabiya.

Поліція отримала вказівку забезпечити безпеку громадян та запобігати сутичкам і пограбуванням на тлі протестів, сказав речник МВС, додавши, що чинний міністр внутрішніх справ Кашкар Джунушалієв не з'явився на роботу у вівторок.

Як зазначається, цей факт вказує на те, що президент Сооронбай Жеенбеков може втратити контроль над країною.

У заяві офісу президента Жеенбекова зазначено, що глава держави "контролює ситуацію та висловлює впевненість, що всі політичні сили поставлять інтереси країни вище власних".

Як повідомлялося, 4 жовтня в Киргизстані відбулися парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали чотири політичні сили.

При цьому 10 із 12 опозиційних партій, які програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав призначити нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою.

Міжнародні спостерігачі заявили, що на виборах мали місце серйозні порушення, в тому числі підкуп та залякування виборців.

Вже 5 жовтня у столиці Киргизстану та інших містах почалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагають анулювання підсумків голосування і проведення перевиборів.

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Вночі учасники масової акції в столиці Киргизстану зайняли будівлю, де розміщені парламент і адміністрація президента. Крім того, учасники протесту в Бішкеку захопили будівлю Державного комітету національної безпеки Киргизстану і випустили колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, засудженого на 11 років за обвинуваченням у корупції.

При цьому силовики гранатами та водометами розганяли незадоволених результатами парламентських виборів.

За даними МОЗ Киргизстану, постраждали 590 громадян, з яких 150 госпіталізували. Померла одна людина.

Фото: azattyk.org