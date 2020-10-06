У Киргизстані протестувальники захопили золоторудні родовища

Учасники протестів у Киргизстані захопили декілька золотодобувних підприємств країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє 24 kg.

Декілька підприємств гірничодобувної промисловості були захоплені протестувальниками у Киргизстані. Про це повідомляють представники компаній та користувачі соціальних мереж.

Як зазначається, невідомі розграбували склад та підпалили будівлю заводу з видобутку золота на родовищі Єруей, що у Талаській області. Напад здійснено також на золотий рудник Джамгир. Крім того, є повідомлення, що всіх працівників було вислано.

Державний комітет промисловості, енергетики та використання надр Киргизстану наразі не коментує інформацію.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня у Киргизстані пройшли парламентські вибори. За попередніми даними, виборчий поріг подолали чотири політичні сили.

При цьому 10 з 12 опозиційних партій, що програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою.

Міжнародні спостерігачі заявили, що на виборах мали місце серйозні порушення, зокрема підкуп та залякування виборців.

5 жовтня у столиці Киргизстану та інших містах розпочалися акції протесту проти результатів парламентських виборів. Учасники вимагають анулювання підсумків голосування та проведення перевиборів.

При цьому силовики гранатами та водометами розігнали незадоволених результатами парламентських виборів.

За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, постраждали 590 громадян, з яких 150 були шпиталізовані. Померла одна особа.

Вночі учасники масової акції в столиці Киргизстану зайняли будівлю, де розміщені парламент та адміністрація президента. Крім того, учасники протесту у Бішкеку захопили будівлю Державного комітету національної безпеки Киргизстану та випустили колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, засудженого до 11 років за обвинуваченням у корупції. З СІЗО та колоній вийшли також його прихильники - Сапар Ісаков, Фарід Ніязов, Меербек Міскенбаєв, Канат Сагинбаєв.

У вівторок, 6 жовтня, Центральна виборча комісія Киргизстану прийняла рішення визнати підсумки виборів депутатів Жогорку Кенеша (парламенту) недійсними.

Фото: AA